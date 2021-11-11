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Dünyada ilk: Ölüm nedeni iklim değişikliği oldu

11 Kasım 2021
ölüm nedeni iklim değişikliği





Kanada’da geçtiğimiz yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70’li yaşlarda kadın, ölüm nedeni ‘iklim değişikliği’ olan ilk kişi oldu.





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11 Kasım 2021


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