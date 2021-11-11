Dünyada ilk: Ölüm nedeni iklim değişikliği oldu

Kanada\u2019da ge\u00e7ti\u011fimiz yaz ya\u015fanan rekor s\u0131cakl\u0131klar\u0131n ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybeden bir ki\u015fiye iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi te\u015fhisi konuldu. Kavurucu s\u0131cak hava dalgas\u0131 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klanan 70\u2019li ya\u015flarda kad\u0131n, \u00f6l\u00fcm nedeni 'iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi' olan ilk ki\u015fi oldu.\r\n\r\n\r\nK\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n alarm verdi\u011fi g\u00fcn\u00fcm\u00fczde, \u00f6l\u00fcm te\u015fhisi olarak ilk kez \u2018iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi\u2019 te\u015fhisi konuldu.\r\nKanada\u2019da ya\u015fayan 70'li ya\u015flar\u0131ndaki bir kad\u0131n, \u00fclkede g\u00f6r\u00fclen a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cak hava dalgas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan solunum g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybederken, d\u00fcnyada \u00f6l\u00fcm nedeni 'iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi' olarak konan ilk hasta oldu.\r\nKanada\u2019n\u0131n Prince George ad\u0131 verilen b\u00f6lgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde \u00e7al\u0131\u015fan Dr. Kyle Merritt, hastan\u0131n \u00f6l\u00fcm nedeninin a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131cakl\u0131k oldu\u011funu, bu sebeple bu karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\nKanada\u2019da Haziran ay\u0131nda s\u0131cakl\u0131klar yakla\u015f\u0131k 50 santigrat dereceye \u00e7\u0131karak rekor k\u0131rarken, y\u00fczlerce ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEyaletin adli tabibi, bu ani \u00f6l\u00fcmlerin 570'inin 's\u0131cakl\u0131kla ilgili' oldu\u011funa s\u00f6yledi.\r\nDS\u00d6: HER YIL 150 B\u0130NDEN FAZLA K\u0130\u015e\u0130Y\u0130 \u00d6LD\u00dcR\u00dcYOR\r\n\r\nK\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n etkilerini her ge\u00e7en g\u00fcn daha fazla hissettirdi\u011fi g\u00fcn\u00fcm\u00fczde, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6), iklim de\u011fi\u015fikliklerinin y\u0131lda 150 binden fazla \u00f6l\u00fcme neden oldu\u011funu tahmin ediyor.\r\nKanada\u2019daki \u00f6l\u00fcm ile ilgili konu\u015fan hastane doktorlar\u0131ndan Dr. Merritt Glacier, \u201cAltta yatan nedene bakm\u0131yorsak ve sadece semptomlar\u0131 tedavi ediyorsak, giderek daha da geride kalmaya devam edece\u011fiz\u201d dedi.\r\n\u2018SUSUZ KALMAMAK \u0130\u00c7\u0130N M\u00dcCADELE ETT\u0130\u2019\r\n\u0130klim de\u011fi\u015fikli\u011fi te\u015fhisi koyan Dr. Kyle Merritt ise kad\u0131n\u0131n ast\u0131m, diyabet ve kalp yetmezli\u011fi hastas\u0131 oldu\u011funu ve klimas\u0131 olmayan bir evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131rken, "T\u00fcm sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 k\u00f6t\u00fcle\u015firken susuz kalmamak i\u00e7in ger\u00e7ekten m\u00fccadele etti" diye konu\u015ftu.\r\nKanada, Ge\u00e7ti\u011fimiz yaz kavurucu s\u0131caklarla m\u00fccadele ederken artan orman yang\u0131nlar\u0131 nedeniyle \u00fclkenin hava kalitesi Temmuz ve A\u011fustos aylar\u0131nda 'kabul edilebilir' seviyeden 43 kat daha k\u00f6t\u00fc duruma gelmi\u015fti.\r\n\r\n