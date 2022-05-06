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SpaceX crew-3 ekibi dünyaya döndü

6 Mayıs 2022
Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel SpaceX şirketinin crew-3 ekibi dünyaya döndü.







Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel SpaceX şirketinin crew-3 ekibi dünyaya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 4 astronotlu taşıyan Endurance adlı kapsül, Florida açıklarında Meksika Körfezi’ne indi.




3’ü NASA’dan, biri Avrupa Uzay Ajansı’ndan 4 astronottan oluşan ekip, 11 Kasım’da uzaya gönderilmişti.



Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yüzlerce bilimsel deney yapan, uzay yürüyüşleri gerçekleştiren astronotlar, güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttüler.

Ayrıca bir elektron mikroskobunu test ettiler.

 



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6 Mayıs 2022


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