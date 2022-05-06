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İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

6 Mayıs 2022
İngiltere Merkez Bankası







İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti.



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6 Mayıs 2022


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