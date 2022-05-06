ABD’nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu

ABD\u2019nin g\u00fcney eyaletleri Oklahoma ve Texas\u2019ta d\u00fcn gece meydana gelen hortumlar\u0131n yerle\u015fim yerlerinde \u00f6nemli hasara yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtildi. A\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131nadan olu\u015fan ani seller nedeniyle baz\u0131 otobanlar\u0131n trafi\u011fe kapat\u0131l\u0131rken, on bini a\u015fk\u0131n hane elektriksiz kald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nOklahoma Acil Durum Y\u00f6netimi Departman\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, eyaletin Seminole b\u00f6lgesinde olu\u015fan hortumlar\u0131n okul ve \u00e7iftlik dahil bir binada ciddi hasara yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullar\u0131n\u0131n hortum ve f\u0131rt\u0131na nedeniyle bug\u00fcn kapal\u0131 tutulaca\u011f\u0131n\u0131 duyururken, PowerOutage.us sitesi, yakla\u015f\u0131k 23 bin ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Seminole b\u00f6lgesinde 14 bin ki\u015finin elektriksiz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTexas\u2019\u0131n Lockett kasabas\u0131nda olu\u015fan hortumda da bir\u00e7ok ev ve ah\u0131r\u0131n b\u00fcy\u00fck zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nA\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131nadan olu\u015fan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas\u2019ta baz\u0131 otobanlar\u0131n trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHortumlarda \u015fu ana kadar can kayb\u0131 veya yaralanan olmazken, k\u00f6t\u00fc hava \u015fartlar\u0131n\u0131n Texas, Oklahoma ve Arkansas\u2019ta bug\u00fcn ve yar\u0131n devam edece\u011fi uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n