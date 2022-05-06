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ABD’nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu

6 Mayıs 2022
ABD hortum







ABD’nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas’ta dün gece meydana gelen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi. Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle bazı otobanların trafiğe kapatılırken, on bini aşkın hane elektriksiz kaldı.



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6 Mayıs 2022


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