Süs köpeği hayvan dostu edinmek isteyenler için, araştırma konuları arasında olan şey; onun cinsi ve birtakım özellikleri gibi mevzuların yanı sıra süs köpeği fiyatları araştırması da olacaktır. Sonuç olarak, bir hayvan dostu edinmeyi ne kadar isterseniz isteyin sadece istemek yetmeyecektir. Ki istemek, istenilen cinsi belirlemek ve karşılığında da alabilmek için gereken maddi bedelini karşılayabilmenin neticesinde ona sahip olmanız mümkündür. Her cins köpeğin ise, ayrı bir sahiplenme maliyeti bulunur. Bunun çeşitli nedenleri bulunur. Şöyle ki asıl fiyatı belirleyen sebep köpek cinsinin sahip olduğu bireysel özelliklerdir. Buna ek olarak dışsal nedenler olan; büyüme ortamını sağlayan alanlara ya da piyasaya durumuna göre de değişiklikler görülür. Süs köpeği fiyatları konusunu belirleyen bu nedenleri yakından incelemek gerekir.

Süs köpeği Fiyatlarını Etkileyen Bireysel Özellikler

Süs köpeği fiyatları konusunu asıl etkileyen konu olarak, onların şahsi sahip oldukları özellikler ilk sırada gelecektir. Bu özelliklere değinmek gerekir ise:

Köpeğin içinde bulunduğu yaş aralığı ilk sırada gelir.

Köpeğin sahip olduğu cinsiyeti

Köpeğin soyu ve şeceresi

Köpeğin ırkı

Köken olarak ait olduğu alan-ülke

Köpeğin sahip oldukları fiziksel özellikleri:

Tüy renkleri Tüylerinin yapısı (uzun ya da kısa olması) Sahip oldukları vücutlarının boyutları (kucak köpeği-cins köpeği oluşu gibi) Sahip oldukları yüz güzellikleri Sahip oldukları göz renkleri

Gibi bireysel özellikleri sayılacaktır. Bu bahse konu olan her bir kalem ise, Süs köpeği fiyatları konusunu etkileyen en önemli sebepler olup fiyatlarının farklı yelpazelerde olmasına sebeptir. Bu

Süs köpeği Fiyatlarını Etkileyen Etkenler

Süs köpeği fiyatlarını bireysel özellikleri yanı sıra, etkileyen başka etkenlerde bulunur. Bu durumdan ise şu şekilde bahsedilebilecektir:

Kendisinin doğmasına vesile olan şahıs, kurum ya da üretici

İlk köpek eğitimi ile birlikte, başka herhangi bir konuda eğitim alıp almadığı

İlk sağlık uygulamaları ve bakımları

Aşılarının yapılıp yapılmadığı ve yapıldı ise karnesinin varlığı

Tüy bakımları, kesim işlemleri

Kişisel bakımları

Kişisel malzemeleri (köpek diş fırçası, özel macunu, tüy tarak ve fırçası, kuru ve normal şampuanları, alkolsüz ıslak mendil, yemek ve su kapları, taşıma çantası, köpek oyuncakları, battaniyesi, yatağı, diş kaşıma-ısırma materyalleri vs gibi)

Beslenme giderleri (yaş ve kuru mamaları, ödül mamaları vs)

Gibi bizzat bireysel olmayan ancak şahıslarını etkileyen mevzularda, yine köpek fiyatları noktasında etki eden ikincil özellikler olacaktır.

Piyasa Geneli Süs Köpeği Fiyatları

Süs köpeği fiyatları yukarıda sayılan özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Ancak en büyük etken ise, onların ilk sayılan şahsi özellikleri olacaktır. Bu bakımdan oldukça popüler olan ve güzel özelliklere ve karaktere sahip köpek ırklarının daha pahalı oldukları ise hiç şüphesiz bir gerçektir. Ya da nadir bulunuyor olmaları da onları özel bir hayvan dostu haline getirir. Yine bu da Süs köpeği fiyatları konusunda bir belirleyici durum halini alacaktır.

Piyasa da ücretli sahiplendirme yapan alanlar olduğu gibi ücretsiz ya da ortalamadan çok düşük fiyatlarla satış yapan alan ya da şahıslar bulunur. Bu noktada ise dikkatli davranmakta yarar olacaktır. Çünkü özellikle nadir bulunan hayvan dostları için merdivenaltı alanlarda üretim söz konusu olabilmektedir. Bu hususta ise:

Köpeğin yetiştirilmesine dair bir izin belgesi var mı?

Köpeğin sağlık rutinleri sağlanmış mı?

Köpeğin o yaş aralığına kadar olması gereken aşılar yapılmış mı?

Yapılan aşıları var ise karnesi var mı ve işlenmiş mi?

Köpeğin yaşadığı ortam ne durumda?

Gibi durumları sorgulamak ve gözlemlemek gerekmektedir.

Piyasa geneli ortalama olarak ucuz denilecek düzeyde de çok pahalı denilecek düzeyde de maliyetler içeren hayvan dostları bulunur. Örneğin Dachshund, bazı Terrier cinsleri, Minyatür Pinscher gibi köpekler daha ucuz maliyetlerde iken; Cavalier King, Samoyed, Bassed Hound gibi köpek maliyetleri daha pahalı düzeydedir.

Süs köpeği fiyatları en ucuz olarak 2.000 gibi bir rakam ile başlayıp en çok 300.000 TL kadar rakamlara dahi ulaşabilir. Bahsedildiği gibi bu konuda ırk ayrımı önemli bir konu olacaktır.