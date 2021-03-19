Soylu: Yunanistan göçmenleri kelepçeyle ölüme attı

Gece saatlerinde ihbar üzerine aranmaya başlanan kaçak göçmenler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor” dedi.

İzmir’de gece saatlerinde ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, denizde iki kaçak buldu. Göçmenlerden biri sağlı personelinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

TC içişleri Bakan Soylu, Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarılma anı ve tedavi gördükleri hastanedeki görüntülerini de paylaştı. Görüntüde hastanede tedavi altına alınan göçmenlerin ellerinde kelepçe olduğu görüldü. Videoda yer alan Muhammed isimli göçmen, 16 Mart’ta Çeşme’ye geldiklerini, sonra Yunanistan’a Sakız Adasına gittiklerini anlatarak, “Orada 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paramızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik. Ayaklarıyla attılar. Ellerimizde kelepçeler vardı” dedi.

TC SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kayıp olan beş göçmeni aramaya devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’da konuya dair bir açıklama yayınladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yayınladığı yazılı açıklama şöyle:

“19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55’ de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1’inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanına intikal ettirilerek 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”