Canaltay: Öğrenci gelişleri için uçuşları arttırmamız lazım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iki gün önce yeni bir NOTAM yayınlayarak uçuş kısıtlamalarını kaldırması hakkında da bilgi veren Resmiye Canaltay, “Mutasyona uğrayan virüsten dolayı Afrika ülkelerine gidiş gelişlerle ilgili Sağlık Kurulu yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı duydu ve bazı ülkelerin kategorisi değiştirildi” dedi.

Bu ülkeye öğrenci gelmesini istediklerini kaydeden Canaltay, “Türkiye’den gelecek öğrencilerin adaya daha rahat gelebilmesi için uçuşları arttırmamız lazım. Bu çocukların hepsi şu an İstanbul üzerinden geliyor. Amacımız İstanbul ve Adana uçuşlarını yeniden açarak fiyatların düşürmek. Halkımız uçuş sayısının arttırılmasından dolayı panik yaşadı ancak şu ana kadar hedeflenen yolcu sayısının sadece yüzde 52’si geldi. Bu da demektir ki korktuğumuz kadar insan gelmedi buraya. Okulların bir an önce öğrencilerine kavuşması için gerek Sağlık Kurulu gerekse biz Ulaştırma Bakanlığı olarak uçuşlarda daha ekonomik ve güvenli uçuşlar için daha düzgün imkân sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.