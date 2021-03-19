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Zehirli balığın anlık teması hastanelik etti

19 Mart 2021
trakonya balığı





Antalya’da oltasına zehirli trakonya balığı takılan amatör balıkçı Ali Bilgiç, balığa temas etmesi sonucu kolunda uyuşma başlayınca sosyal medyadan canlı yayın yaparak, arkadaşlarından yardım istedi.





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19 Mart 2021




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