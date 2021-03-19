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Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?

19 Mart 2021
Aşı pasaportu





Covid-19 salgınının ardından ülkeler, turizmi canlandırmak için yeni çıkış yolları arıyor. Ancak aşı üretimi ve dağıtımındaki sorunlar ve her ülkenin aşıya eşit ulaşamaması, dünyayı yeni bir seyahat kriziyle karşı karşıya getiriyor.





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19 Mart 2021




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