Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?

ABD

ABD basınında aşı pasaportu uygulaması konuşulsa da bu konuda atılmış resmi bir adım yok. Bazı eyaletler aşı kartı talep ediyor ancak uluslararası seyahatlerde geçerli değil.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) şu anda gereksiz seyahatlerden caydırma adımları atıyor. Bir CDC sözcüsü, ajansın seyahat sırasında aşılanmış kişilerin yönetimi konusunda henüz bir rehber yayınlamadığını ve aşılar veya aşı belgeleri için yerleşik uluslararası standartlar bulunmadığını açıkladı.