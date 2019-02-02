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Soygunda turist asker ittifakı

2 Şubat 2019
soygun

İş Bankası’nda sıra bekleyen müşteriyi soyan Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan’ın tutukluluk süreleri beşer gün uzatıldı. Zanlılardan birinin asker birinin de ‘turist’ olduğu tespit edildi

Evrim KAMALI

 

İş Bankası’nın Kaymaklı şubesinde sıra bekleyen müşterinin soyulması olayıyla ilgili tutuklanan zanlılar Batuhan Tekatlı ve Ramazan Can Çalışkan, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri 5’er gün daha uzatıldı.

Mahkemede olayla ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Umut Kulle, 30 Ocak günü saat 14.42’de Gazeteci Kemal Aşık Caddesi Küçük Kaymaklı’da Terminal karşısında bulunan İş Bankası Şubesine müşteri olarak giden ve Batuhan Tekatlı ile Ramazan Can Çalışkan’ın banka içerisinde işlem sırasında bekleyen Yeniceköylü Ferhat Yılmaz’ın zarf içinde tutuğu 31.000 TL’yi alarak kaçtıklarını aktardı. Kulle, zanlılardan birinin KKTC’de turist, diğerinin ise asker olarak bulunduğunu kaydetti.

Kulle, 31 Ocak 2019 tarihinde iki zanlının da Güzelyurt – Gaziveren yolu üzerindeki Irros Gece Klubünde tespit edildiğini belirtti. Kulle,  zanlı Batuhan Tekatlı’nın  tasarrufunda 24.482.05 TL nakit para zanlı  Ramazan Can Çalışkan’nın tasarrufunda ise 85 TL nakit para bulunarak emare alındığını kaydetti.

 

Gönüllü ifade verdiler

Aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Kulle, sabah saatlerinde işlemiş oldukları suçla ilgili olarak polise gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Kulle, sirkat edilen paranın 4.523 TL’sinin henüz bulunamadığını söyledi. Kulle, zanlıların olay günü giydiklerini kıyafetlerinin bir kısmının bulunduğunu belirterek, yine olay günü bölgeden bir taksi ile ayrıldıklarını beyan ettiklerini ve suç ortakları olup, olmadığının araştırılacağını söyledi. Zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin de yapılması gerektiğini belirten Kulle, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ifadesi üzerine mahkemeden söz alan zanlı Batuhan Tekatlı, “Pişmanım. Askerliğimi yapıp, deport edilmek istiyorum” dedi. Diğer zanlı da “Pişmanım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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