Feci çarpışma: 1 ölü

Girne- Değirmenlik Anayolunda dün gece saat 23.15 sıralarında 41 yaşındaki İnan Öden, kullandığı CF 252 plakalı cip ile Girne’ye doğru giderken, yolun sağına geçerek karşıdan gelen TLK 249 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen CF 252 plakalı cip içinde kalan İnan Öden, çarpışma yerinde yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü 36 yaşındaki Sefer Üçüncü’yü sıkıştığı araçtan itfaiye kurtardı. Üçüncü, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.