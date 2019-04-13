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Soyer finalde: 58-46

13 Nisan 2019

Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası’nda finale çıkan ilk takım Soyerspor oldu

 Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası’nda finale çıkan ilk takım Soyerspor oldu.

Soyerspor, Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda karşıaştığı Girnr Amerikan Üniversitesi’ni 58-46 yenerek finale çıkan ilk takım oldu.

 

Yakın Doğu yarı finalde

Yakın Doğu Üniversitesi ilk tur mücadelesinde karşılaştığı Alsancak Belediyesi’ni zorlanmadan 73-48 yendi ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşma boyunca üstün oynayan Yakın Doğu’da Sude 25 sayı ve Özen de 10 sayı ile takımları adına maçın en skorer isimleri oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam yarı finalde Leventspor ile saat 18.00’de Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda finale çıkmak için karşılaşacak.

U 14 Erkekler Ligi’nde ise Girne Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 38-30 mağlup etti.

 

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