Şampiyonluğa sürecekler

Fahri-Gücenmez ve Manyera-Çerkez ekiplerinin Türkiye Rallisi macerası bugün başlıyor

HEDEF, ŞAMPİYONLUK: Geçtiğimiz sezon şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamayı başaran Kıbrıslı sporcular Deniz Fahri ve tecrübeli co-pilot Bahadır Gücenmez ile Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyorlar

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Ralli Şampiyonasının açılış yarışı olan Ege Rallisi, bu sene 29’uncu yarışıyla 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılıyor. Şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımız; Deniz Fahri, Bora Manyera ve Cem Çerkez Ege Rallisi’nde start alacak.

Ege Bölgesinin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl da takvimde Türkiye Ralli Şampiyonası’nın açılış yarışı olarak yer alan Ege Rallisi, Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında organize ediliyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamayı başaran Kıbrıslı sporcu Deniz Fahri, tecrübeli co-pilot Bahadır Gücenmez’in co-pilotluğunda yeni takımı, BC Vision Motorsport ile ve yeni aracı Skoda Fabia R5 ile yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Geçtiğimiz sezon Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris Rallisi ve Akdeniz Rallisi’nde start alan Kıbrıslı ekip, Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi de BC Vision Motorsport takımı ile anlaşarak sezonu takip etme kararı aldılar. Yeni araçları Skoda Fabia R5 ile mücadele edecek olan ekibimiz şampiyonanın iddialı ekiplerinden olacak.

Seferihisar pazar yerinin Servis Alanı olarak kullanılacağı rallide, bugün 12.00’de ralli merkezi European Eagean Resort Hotel önünden start alacak olan ekipler Beyler özel etabını iki kez geçtikten sonra günü Dap Yapı seyirci özel etabı ile noktalayacaklar. Yarın saat 10.00’da direksiyon başına geçecek olan ekipler, Obel Cıvata 29.Ege Rallisi’nin ikinci günüde Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etaplarında ter dökecekler. Ralli, saat 16.30’da servis alanındaki finiş podyumunda son bulacak.