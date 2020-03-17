Sosyal Sigortalar Dairesi’nden tüm sigortalılara duyuru

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınacak önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesi vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere 16 Mart 2020 tarihinden itibaren online başvuru yapabilme olanağı sağladığı duyuruldu.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sigortalılarımız, internet üzerinden “ssd.gov.ct.tr ” adresine sigorta numarası ve kimlik numaralarını girerek “Sigortalı Girişi “bölümünden giriş yaptıktan sonra “Online İşlemler” kısmından yaşlılık ,malullük, ölüm aylığı başvuruları ile gözlük cam/çerçeve yardımı, ilaç/kan çubuğu yardımı ve evlenme yardımı başvurularını online olarak yapabileceklerdir.

Buna ilaveten halen yürürlükte olan prim borcu affı başvuruları da online olarak yapılabilmektedir. Sigorta numarasını bilmeyenler için, Bakanlığımız tarafından Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasından mesaj yolu ile öğrenebilmelerine imkan sağlanmıştır.

Sigortalılarımızın sağlık önlemleri çerçevesinde, kurumumuza gelmek yerine, işlemlerini ssd.gov.ct.tr adresinden yapması; herhangi bir işlemle ilgili sıkıntı yaşanması durumunda ssd.gov.ct.tr ya da Sosyal Sigortalar Dairesi Facebook sayfasına ulaşması önemle rica olunur.”