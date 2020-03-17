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Çin’in Wuhan kentinde sadece bir yeni corona virüs vakası tespit edildi

17 Mart 2020
Vuhan'daki hastane personeli özel kıyafetlerle çalışıyor

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 1’i Wuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise corona virüs şüphesiyle müşahede altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada 12’si Wuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1’i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu rakamlarda ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881’e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226’ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Yeni tip corona virüs ilk kez 2019 Aralık’ta, Wuhan’da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı’nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ÇİN’İ GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin’deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Wuhan’da ortaya çıkan yeni tip corona virüs, 150’den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ’nün “pandemi” (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 174 kişi hayatını kaybetti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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