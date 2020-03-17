Ekonomi

Atakom LTD. “Önce sağlık” dedi

17 Mart 2020

Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden sarsan Covid-19 tehditine karşı Atakom Ltd. büyük bir duyarlılık örneği göstererek sosyal medya sayfası üzerinden oldukça anlamlı bir duyuru paylaştı.
“Atakom Ltd. halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önde gelir diyerek, çalışma günlerini 3’e düşürdüklerini ve hizmet veren personel sayılarını da azaltarak, kısıtlı personeliyle dönüşümlü olarak sadece halkımızın elzem ihtiyaçlarını karşılamak adına 5 Nisan’a kadar bu düzende hizmet vereceklerini duyurdu. Duyurusunda hiçbir şeyin sağlığımızdan daha önemli olmadığını ve acil bir durum olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamamız gerektiğini vurgulayan Atakom Ltd. paylaşımında “ tüm halkımız ve çözüm ortaklarımıza bir an önce sağlıklı ve güzel günler dileriz. Gerekli tedbirleri alarak, el birliği ile bu zor günlerin üstesinden geleceğimize eminiz.”
İfadelerine yer verdi.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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