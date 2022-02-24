Sosyal Sigorta maaş ödemeleri için 272 Milyon TL ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigorta Dairesi’nden gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

Söz konusu maaş ödemeleri için Sosyal Sigorta Dairesi tarafından 272 Milyon TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda emeklilere 265 milyon Türk Lirası, kısa vadeli sigorta ödemeleri olan işsizlik, ilaç, gözlük yardımı gibi kalemlere de , 7 milyon TL ödeme yapılacak.

Ekonomik daralmanın yarattığı olumsuzluklar sebebiyle Sosyal Sigortalar Dairesi gelirlerinde ciddi sayılabilecek azalmalar meydana gelmiştir.

On iki ay prim tahsilatı yapan ancak prim karşılığı olmayan 13. Maaş ödemeleri ve yaşanmakta olan pandeminin yarattığı ekonomik daralma sebebiyle mali sıkıntı yaşayan Sosyal Sigorta Dairesi, maaş ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan destek alarak ve yerel bankalardan borçlanmak sureti ile yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Pandemi öncesi döneme denk gelen Ocak 2020 tarihinde, 3.17 olan aktif pasif oranı 1 Şubat 2022 tarihinde 2.65’e düşmüştür. Yani Ocak 2020 tarihinde 3.17 çalışana 1 sigorta emeklisi düşerken, bugün 2.65 çalışan 1 sigorta emeklisine karşılık gelmektedir. Bu oranın 4 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran ancak ekonomide meydana gelecek olumlu gelişmeler ve ekonomik büyümenin tekrar sağlanması ile tekrar eski haline dönebilecektir. Tüm bu olumsuz sebeplere ve sigortalarda yaşanan olumsuz finansal daralmaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sigorta emeklilerinin ödemelerinin tamamını gerçekleştirmiştir.