Lefkoşa 1. Fotomaraton Fotoğraf Yarışması kayıtları başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi işbirliğinde bu yıl birincisi gerçekleştirilecek “ Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması” için kayıtlar başladı.

5 Mart Cumartesi günü yapılacak ve Lefkoşa’da bir ilk olacak yarışma ile ilgili başvurular 22 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne veya 5 Mart Cumartesi yarışma öncesi 08.00-09.00 saatlerinde Büyük Han’daki düzenleme kuruluna yapılabilir.

Lefkoşa’nın belgelenmesi,tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi amaçlanıyor



Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi; Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenecek Lefkoşa 1. Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’na katılım 50 TL olurken yarışmaya 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilecek.

Çekimler 5 Mart Cumartesi günü 09.00- 17.00 saatlerinde yapılacak

Yarışmacılar, 5 Mart Cumartesi günü 09.00- 17.00 saatlerinde çekimlerin yapılacağı yarışmada, yanlarında getirdikleri ve kayıt yaptırdıkları uygun kapasitede tek bir hafıza kartına yaptıkları çekimlerden seçecekleri en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

5.000 TL, 3.000 TL ve 2.000 TL Ödüller



Tevfik İleri,Ümit İnatçı ve Hasan Hüseyin’den oluşan Seçici Kurul eserlerle iligili değerlendirmesini 8 Mart tarihinde yapacak. Seçici kurul, sergilenme kazanan eserler arasından 3 eseri ayrıca ödüllendirecek. Seçici kurul iki esere de “Ersin Taşer Özel Ödülü” ve “Nevin Yüksek Özel Ödülü” verecek. Yarışmada birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL ve üçüncülük ödülü 2.000 TL olarak belirlendi.

Sergi ve ödül töreni 4 Nisan’da Merkez Lefkoşa’da olacak



Sergi ve ödül töreni, Yıltan Taşçı Akademi’nin 4-11 Nisan 2022’de gerçekleştireceği “Lefkoşa 1. Fotoğraf Günleri’nin ilk gününde (4 Nisan 2022 Pazartesi) Merkez Lefkoşa’da saat 18.00’de yapılacak.