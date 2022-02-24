Zelenski: Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlaması sonrası “ulusa sesleniş” konuşması yaptı.

Ukraynalılara ve medyaya seslenen Zelenski, ülkedeki gelişmelerle ilgili bilgilerin yayılması çağrısında bulunarak, “Ordumuz nasıl mücadele ediyor lütfen yayalım. Ordumuzun halkın, medyanın, kamunun desteğine ihtiyacı var. Ordumuz da halkımız güçlü durumda. Ordumuzu desteklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun ağır saldırılara maruz kaldığını belirten Zelenski, ölü ve yaralı sayısının da arttığını söyledi.

“Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum”

Halkın ve ordunun, işgale karşı ülkeyi savunduğunu vurgulayan Zelenski şöyle devam etti:

Ukraynanın her vatandaşı halkımızın geleceğini belirleyecek. Ordu deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum. Eski askerleri de orduya katılmayı çağırıyorum. Ordu arasında yaralılar var, kanınıza ihtiyacımız olacak, gerekirse kan dökülecek. Her şirketin, işletmecinin de geleceği belirleme durumu söz konusu olacak. Toplumumuz için çalışalım. Tüm çalışanların hizmetlere ihtiyacı olacak. Ukrayna bankaları ve milli banka gerekli rezervlere sahip.Ukrayna’yı destekleyenlere teşekkür ediyorum . Özgürlüğümüzü birlikte savunacağız. Devletinizi savunmak için hazır olun.

“Rusya ile diplomatik ilişkilerimizi kestik”

Zelenski, Ukrayna’nın Rusya ile tüm diplomatik ilişkikeri kestiğini de söyledi.

Konuşmasında Rus halkına da seslenen Zelenski, “Rusya halkının bir seçim yapması gerekiyor hangi yolu izleyecekler. Rusya’daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Hem Rusya’da bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve hem de Ruslara ayrı ayrı seslenmek istiyorum. Biliyorum sizin TV kanallarınızda gösterilmiyor. Sosyal medyada da her şeye erişiminiz yok. Bu korkunç durum. Bir ulusu yok etme isteğini engellemek mümkün değil. Siz tarihi engelleyemezsiniz. Ukrayna vatandaşları, Rusya’da akrabası bulunanlar, harekete geçin” dedi.