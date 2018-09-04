Zehra Sorver cinayetinde karar alındı

Alayköy’de Haziran 2017’de, Zehra Sorver’in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Levent Sorver 35 yıl, Mehmet Can Sorver 14 ay hapislik cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu

Zehra Sorver isimli kadın gece eşi Levent Sorver tarafından Alayköy’deki evinde ölü olarak bulundu.

45 yaşındaki kadının boğazında ve vücüdünün diğer yerlerinde darp izlerine rastlanması üzerine polis incelemelerini derinleştirdi.

Olay yeri inceleme uzmanları, olay mahallinde yaptıkları incelemenin ardından Zehra Sorver’in cinayete kurban gittiğini tespit etti.

Önce öldürdüler sonra köyde aradılar

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlunun Alayköy’de işlenen cinayetle ilgili tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı.

“Çığlıklar atılırken evdeydiler…”

Gürler, alınan 7 günlük tutukluluk süresinde öldürülen Zehra Sorver’in cinayet günü evde çığlıklarının duyulduğunu ve o esnada zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlunun evde olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Müfettiş Muavini Emirali Gürler, yeni bulgu olarak bölge yapıdan sorguda cinayetin işlendiği gecenin ertesinde zanlıların köye giderek maktulü aradıklarını ve köylülerin görüp görmediğini sorduklarını bu durumun kayıp izlenimi vermek olabileceğini belirtti.

Oğlu itiraf etmişti

Gürler, ifadenin esasına girmeden, 17 yaşındaki M.C.A.’nın gönüllü ifadesinde suçu 17 Haziran tarihinde babası ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini aktardı.