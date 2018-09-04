KTMMOB’dan Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatifleri semineri

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), perşembe günü “KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” konulu seminer ve çalıştay düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın enerji konusunda yol haritasının belirlenmesi amacıyla Golden Tulip Hotel’de yapılacak etkinlik saat 09.30’da başlayacak.

“Konvansiyonel Yakıt Alternatifleri”, “Doğalgaz & LNG”, “Enterkonnekte”, “Yenilenebilir Enerji ve Çevre”, “Enerji Yönetimi” ve “Enerji Verimliliği” konularında çalışma masalarının oluşturulacağı çalıştaya, yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katılacak.