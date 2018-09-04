Girne’nin beyaz meleği Niran Ünsal

BİR BÜYÜKLERE BİR DE KÜÇÜKLERE MÜJDE:

Ünlü sanatçı Niran Ünsal, Girne’de beş yıldızlı bir otelde sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken Ünsal, her zaman ki gibi şıklığıyla göz kamaştırdı. Günde 5 saat uyuduğunu söyleyen sanatçı, gününü dolu dolu geçirmeyi sevdiğini ve çocuklarının sabahın erken saatlerinde kalktığını, uyumaktansa onlarla beraber vakit geçirmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Ünsal konserinde 14 Eylül’de hem yeni klibinin yayınlanacağını hem de “Pembe Rüyalar” adlı ninni albümü dinleyiciyle buluşturacağını sevenlerine duyurdu. Çifte mutluluk yaşadığını dile getiren sanatçı: “Ninni albümüyle Türk musikisinde unutulan makamlar böylece hatırlanacak ve de çocuklar klasikleşmiş dandini dandini ninnisinden farklı etkilere sahip ninnileri dinleyecek.” dedi.