Sorakın: Azınlık hükümeti modeli işlemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, daha önce mevcut partilerin azınlık hükümeti kurmayı denediğini ancak başaramadığını kaydetti.

BRT’de katıldığı tv programında Meclis’in açılmasının şart olduğunu kaydeden Erdoğan Sorakın, komitelerde de ciddi sıkıntı yaşanacağını söyleyerek yasaların geçmesi aşamasında sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Azınlık hükümetinin uygulanabilir bir model olmadığını kaydeden Sorakın, muhalefet partilerinden destek alınması gerekiyor. Bundan sonraki durumda kaos başlayabileceğini ifade eden Sorakın, “parti olarak yetkili organlar oturur karar verir ama birkaç hafta önce bu sorunu yaşadığımız ve CTP olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz için bunu net olarak söyleyebiliriz. Ancak söyleyeceğimiz azınlık hükümetinin işleyecek bir model olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sorakın, “Destek vermek için görüşmek, oturmak konuşmak gerek. Plan programları ne hiçbir bilgimiz yok. Meclisin daha nasıl açılacağının belli olmadığı bir ortamda bütçeye destek verip vermeyeceğimizi konuşmaz yersizdir. Kanımca böyle bir model çalışmaz” dedi.