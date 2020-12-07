Erdoğan: Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri tribünden izlememiz mümkün değil

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye gibi, Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı’na videomesaj gönderdi.

Türkiye gibi, Akdeniz’in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz’de bir ‘koçbaşı’ gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir” dedi.

Kimsenin hakkını, hukukunu gasbetme peşinde olmadıklarını da belirten Erdoğan, sözlerine şunları da ekledi:

”Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır.

Akdeniz’deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz.

”SIFIR TOPLAMLI OYUN’ OLARAK GÖRMEKTEN VAZGEÇİN”

Akdeniz’de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi (Doğu Akdeniz) ‘sıfır toplamlı bir oyun’ olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum.