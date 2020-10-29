Sonay Adem kabri başında anıldı

TKP-Yeni Güçler Parti Genel Sekreteri merhum Sonay Adem ölümünün 2.yılında Gazimağusa’ daki kabri başında anıldı.

Anma etkinliğinde ilk olarak konuşan eski çalışma arkadaşşlarından ve yakın dostu Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem’in iki yaşamı süresince emek ve demokrasi için büyük katkılar sağladığını belirterek , özellikle İşçi İstihdam Fonunun temellerini atarak bugün zor koşullardaki pek çok insana destek olduğunu anımsattı ve onun geride bir çok değerler bıraktığının altını çizdi.

Sonay Adem’in kızı Güncel Adem de yaptığı konuşmada, babasının Kıbrıs Türk halkına bıraktığı en büyük mirasın dostluk , sevgi ve cesaret olduğunu söyleyerek, onun bu mirasının yarınlara taşınmasının önemine işaret etti ve Sonay Adem’in bu sayede hiçbir zaman yenilmeyip, eğilmeyip bükülmediğini vırguladı.

TKP- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da Sonay Adem’in kendilerine öncülük eden bir kişilik olduğunu anımsatarak, onun topluma hizmet etmiş, başını dik tutanların önderliğini yapmış ve toplumun içinde az kalan toplum liderlerinden olduğunun altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da anma etkinliğine katılarak yaptığı konuşmada, yaşanılan sürede neler yapıp geride neler bırakmanın önemli olduğunu belirtetek, Sonay Adem’in buna en güzel örneklerden olduğunu kaydetti.

Erhürman geride bırakılan seçim döneminde en çok Sonay Adem’in adını duyduğunu, yaptığı çalışmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek, onun anmanın önemine vurgu yaptı ve kendisini bir kez faha rahmetle andı.

Sonay Adem kimdir?

Sonay Adem 1957 yılında Baf’ta doğdu. 1975 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini yarım bırakarak Kıbrıs’a döndü. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu

1993 Erken Genel Seçimlerinde, 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden ve 14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den Gazimağusa Milletvekili seçildi. 28 Nisan 2005’de kurulan CTP-Birleşik Güçler – Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

25 Eylül 2006 tarihinde kurulan CTP-BG – Özgürlük ve Reform Partisi Koalisyon Hükümetinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Gazimağusa Milletvekili seçildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde, Milletvekilliği sona eren Adem, 12 Mayıs 2017 tarihinde TKP-YG Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmişti.

Adem, evli ve üç çocuk babasıydı.