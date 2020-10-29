ABD’den Türkiye’ye S-400 uyarısı: Yaptırımlar masada

ABD, Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini aktif hale getirme yönünde başka adım atmaması yönünde uyardı. Washington, Ankara’yı Moskova’ya daha yakınlaştırma riskini yaratsa bile böyle bir adımın sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 sistemini test ettiklerini doğrulamasının ardından, ABD yönetimi ve başta Savunma Bakanlığı Türkiye’nin S-400 sistemini test etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirilmesi riskinin “çok ciddi” olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin “masada yer aldığını ve ciddi şekilde değerlendirildiğini” söyledi.

C ooper, S-400 sisteminin sadece Amerikan platformları değil NATO platformlarıyla da uyumsuz olduğunun altını çizerek, “Bu tür bir sistemi aktif hale getirmek başka yaptırım ve kısıtlama risklerini doğurur” dedi.

“Türkiye’nin olmaması ittifakın zararına olur”

Cooper, “Türkiye’nin ittifak içinde olmaması ittifakın zararına olur. Avrupa’nın ve bölgenin daha geniş boyutta güvenliği konusunda hala bizimle sahip oldukları önemli roller var” dedi.

Moskova’nın iki tarafı “birbirinden ayırmayı amaçlayan yıkıcı eylemlerine” izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Cooper, aksi takdirde bundan ABD ve NATO kadar Ankara’nın da zarar göreceği mesajını verdi.

Cooper açıklamalarına şöyle devam etti:

Türkiye’nin Batı’dan ayrılması ya da Avrupa’dan uzaklaşmasından fayda sağlayacak tek taraf Moskova olur.

Ne olmuştu?

Türkiye 2017 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşma imzalamıştı. Sistemin ilk teslimatları geçen yılın Temmuz ayında başlamıştı.

Bunun üzerine ABD Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına katılımını askıya aldı ve henüz hayata geçirmese de Ankara’ya defalarca yaptırım tehdidinde bulundu.

24 Ekim’de bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Hoffman, “Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye’nin 16 Ekim’de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor” açıklaması yapmıştı.

Erdoğan teyit etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında “S400’lerin Sinop’ta test edildiğine ilişkin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?” şeklindeki bir soruyu yanıtlamıştı.

Erdoğan şunları ifade etmişti:

Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika’nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika’ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika’dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan’ın elinde S-300’ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz.

Bakan Akar’dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus hava savunma sistemi S-400’lerin Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu, S-400’lerin Türkiye’de NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini söylemişti. Akar ayrıca sistemin diğer NATO üklelerinde de örneği olduğu üzere (Yunanistan S-300) ayrı bir şekilde kullanılacağını belirtmişti.