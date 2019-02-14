“Son 8” tamam

“6” SÜPER LİG, “2” 1. LİG TAKIMI ÇEYREK FİNALDE:

Kıbrıs Kupası’nda 2. tur maçlarının ardından Süper Lig ekipleri Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü ve Binatlı ile 1. Lig ekipleri Ozanköy ile Yonpaş Dumlupınar çeyrek finale yükselen takımlar oldu

EN FARKLI MTG, GOL YEMEYEN DTB, EN GOLLÜ GHE-GG:

Kupanın 2. turu büyük çekişmeye sahne olurken 5 takım deplasmanda, 3 takım da evinde turladı. 2. turun En farklı skorunu MTG (8-1) elde ederken bu turu gol yemeden bitiren tek takım DTB oldu. En gollü maç ise penaltılara giden ve 9-8 biten GHE-GG maçı olarak kayıtlara geçti

3’Ü NORMAL SÜREDE, 2’Sİ UZATMADA, 3’Ü PENALTILARDA:

2.turda 3 takım normal sürede, 2 takım ise uzatma bölümlerinde turu geçerken 3 takım ise penaltı atışları sonunda çeyrek finalse yükseldi. DTB, MTG ve Binatlı rakiplerini normal sürede elerken, Ozanköy ve Baf Ülkü Yurdu ise uzatmalarda turladı. G. Gücü, Yenicami ve Y. Dumlupınar ise penaltılar sonucu turu geçti

EN BÜYÜK SÜRPRİZ DUMLUPINAR’DAN, SON ŞAMPİYONU ELEDİ:

2.turdaki en büyük sürprizi 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar gerçekleştirdi. Dumlupınar normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan karşılaşmada deplasmanda mücadele ettiği Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu Cihangir’i penaltı atışlarında mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Kıbrıs Kupası 2.Tur Sonuçları

Lefke-Doğan Türk Birliği: 0-3

Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği: 8-1

Esentepe-Binatlı: 1-4

Ozanköy-Düzkaya: 3-2 (Uzatmalarda)

Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı: 3-1 (Uzatmalarda)

Türk Ocağı-Yenicami: 3-4 (Penaltılarda)

Cihangir-Yonpaş Dumlupınar: 2-4 (Penaltılarda)

Girne Halk Evi-Gençlik Gücü: 8-9 (Penaltılarda)