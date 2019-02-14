Vadili zirveyi ele geçirdi

BTM 1. Ligi’nde Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk hafta maçları oynanırken liderlik koltuğu Vadili’nin oldu. Beyaz Grup’ta ise ikinci devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak

Okan KARADEMİR

BTM 1. Ligi’nde Kırmızı Grup’ta ikinci devre geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla başlarken Beyaz Grup’ta ise ikinci devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak.

Vadili koltuğu ele geçirdi

Kırmızı Grup’ta ikinci devrenin ilk haftası olan 10. hafta maçları sonunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

haftada oynanan 4 maçta tam 20 gol kaydedildi ve maç başına 5 gol ortalaması çıktı. Gollü başlayan ikinci devrenin ilk haftasında ilk devreyi lider bitiren Görneç, deplasmanda Dörtyol’a farklı mağlup oldu ve evinde Mehmetçik’i 2-1 yenen Vadili’ye zirveyi kaptırdı. Vadili 22 puanla liderlik koltuğuna otururken Dörtyol ise 20 puan ve averajla ikinci sıraya çıktı. Görneç de 20 puanla üçüncü sıraya geriledi.

Beyaz Grup’ta ikinci devre başlıyor

Beyaz Grupta ikinci devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Grupta ilk devre sonunda Karaoğlanoğlu 16 puan ve averajla zirvede yer alırken Denizli de aynı puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kan’a 20 maç, Gökel’e 3 maç ceza

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 09-10 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan Kırmızı Grup maçları sonunda alınan cezalar açıklandı. Kırmızı kart gören Vadili futbolcusu Zeydan Şanverdi 1 maç ceza aldı. Kurul, Serdarlı ile Geçitkale arasında oynanan maçta, topsuz alanda rakibini yere yatırarak yumruklayan Serdarlı futbolcusu Aykut Kan’a 20 maç ceza verirken aynı pozisyonda Geçitkale futbolcusu Özbay Mehmet Gökel’e de rakibinin boğazını sıktığı için 3 maç ceza verdi.

Kırmızı Grup sonuçlar

Gaziköy 2 – 5 Dipkarpaz

Dörtyol 5 – 1 Görneç

Vadili 2 – 1 Mehmetçik

Serdarlı 2 – 2 Geçitkale

Kırmızı Grup program

16 Şubat Cumartesi

11:00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Dörtyol

14:00 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Serdarlı

17 Şubat Pazar

11:00 Görneç Üç Şehitler Stadı Görneç-Gaziköy

14:00 Dipkarpaz Sahası Dipkarpaz-Vadili

Beyaz Grup program

16 Şubat Cumartesi

11:00 Aydınköy Sahası Aydınköy-Lapta

11:00 Lefkoşa Ortaköy Sahası Ortaköy-Tatlısu

17 Şubat Pazar

11:00 Zümrütköy Sahası Yılmazköy-Karaoğlanoğlu

11:00 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Zümrütköy

Kırmızı Grup Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Vadili 9 7 1 1 21 6 15 22

2.Dörtyol 9 6 2 1 25 7 18 20

3.Görneç 9 6 2 1 25 10 15 20

4.Türkmenköy 8 6 0 2 14 10 4 18

5.Geçitkale 9 3 1 5 12 14 -2 10

6.Dipkarpaz 9 2 2 5 11 15 -4 8

7.Mehmetçik 9 2 1 6 15 19 -4 7

8.Serdarlı 9 2 1 6 13 19 -6 7

9.Gaziköy 9 1 0 8 8 44 -36 3

Beyaz Grup Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Karaoğlanoğlu 7 5 1 1 19 7 12 16

2.Denizli 7 5 1 1 19 8 11 16

3.Lapta 7 4 2 1 17 9 8 14

4.Tatlısu 7 4 0 3 12 11 1 12

5.Yılmazköy 7 2 1 4 8 13 -5 7

6.Zümrütköy 7 2 1 4 9 20 -11 7

7.Ortaköy 7 2 0 5 9 14 -5 6

8.Aydınköy 7 1 0 6 10 21 -11 3

Kırmızı Grup Gol Krallığı

Futbolcu Takımı Gol

Ayberk Payas Dörtyol 13

Meyti Ateş Mehmetçik 8

Arda Özkan Görneç 7

Beyaz Grup Gol Krallığı

Futbolcu Takımı Gol

Tolga Canova Denizli 7

Hüseyin T. Denizli 7

Okan Kuni K’oğlanoğlu 5