KıbrısManşetSeçim 2020
Son 2 sandık
KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 736’sı açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 2 sandık kaldı.
Seçime katılım oranı yüzde 58.04 oldu.
YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.36 – 35750
Tufan Erhürman: %21.69 – 23955
Erhan Arıklı: %5.37 – 5927
Fuat Çiner: %0.29 – 324
Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 282
Ahmet Boran: %0.08 – 83
Mustafa Ulaş: %0.06 – 69
Alpan Uz: %0.14 – 154
Kudret Özersay: %5.73 – 6330
Mustafa Akıncı: %29.80 – 32918
Serdar Denktaş: %4.20 – 4643