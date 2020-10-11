Son 2 sandık

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 736’sı açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 2 sandık kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 58.04 oldu.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.36 – 35750

Tufan Erhürman: %21.69 – 23955

Erhan Arıklı: %5.37 – 5927

Fuat Çiner: %0.29 – 324

Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 282

Ahmet Boran: %0.08 – 83

Mustafa Ulaş: %0.06 – 69

Alpan Uz: %0.14 – 154

Kudret Özersay: %5.73 – 6330

Mustafa Akıncı: %29.80 – 32918

Serdar Denktaş: %4.20 – 4643