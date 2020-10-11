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Derinya’da ara bölgede yangın

11 Ekim 2020
Derinya havai fişey yangın




Bu akşam saat 19:40 sıralarında, Derinya Bölgesinde, Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemciler, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak eylemlerine devam etmişlerdir. Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır.







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11 Ekim 2020

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