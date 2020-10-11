Girne İskele ve Lefke ilçelerinde seçim sonuçları

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.

Girne, İskele ve Lefke’de oy sayımı tamamlandı.

GİRNE’DEKİ SONUÇLAR

Girne’deki 163 sandıkta 24,407 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 23,455, geçersiz oy 952 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56,87’de kaldı. Bağımsız aday Mustafa akıncı Girne’deki yarışı önde tamamladı.

Girne’deki sonuçlar

Ersin Tatar: %28.58 – 6694

Tufan Erhürman: %23.40 – 5481

Erhan Arıklı: %7.56 – 1772

Fuat Çiner: %0.32 – 74

Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 62

Ahmet Boran: %0.06 – 15

Mustafa Ulaş: %0.06 – 15

Alpan Uz: %0.25 – 58

Kudret Özersay: %6.15- 1441

Mustafa Akıncı: %29.83 – 6987

Serdar Denktaş: %3.53 – 826

İSKELE’DEKİ SONUÇLAR

İskele’deki 83 sandıkta11,571 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 10,870, geçersiz oy 701 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56,99’da kaldı. İskele’deki yarışı UBP adayı Ersin Tatar önde bitirdi.

Ersin Tatar: %43.16 – 4691

Tufan Erhürman: %17.90 – 1946

Erhan Arıklı: %10.80 – 1174

Fuat Çiner: %0.24 – 26

Arif Salih Kırdağ: %0.17 – 19

Ahmet Boran: %0.09 – 10

Mustafa Ulaş: %0.07 – 8

Alpan Uz: %0.12 – 13

Kudret Özersay: %6.33- 688

Mustafa Akıncı: %16.39 – 1782

Serdar Denktaş: %4.72 – 513

LEFKE’DEKİ SONUÇLAR

Lefke’deki 30 sandıkta 4,3578 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 4,211 geçersiz oy 147 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 63,46 olarak gerçekleşerek ilçeler arasındaki en yüksek oran oldu. Lefke’deki yarışı UBP adayı Ersin Tatar önde tamamladı.

Ersin Tatar: %30.92- 1302

Tufan Erhürman: %20.28 – 854

Erhan Arıklı: %3.21 – 135

Fuat Çiner: %0.31 – 13

Arif Salih Kırdağ: %0.55 – 23

Ahmet Boran: %0.05 – 2

Mustafa Ulaş: %0.05 – 2

Alpan Uz: %0.17 – 7

Kudret Özersay: %4.25- 179

Mustafa Akıncı: %29.92 – 1260

Serdar Denktaş: %10.31 – 434