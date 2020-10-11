Girne İskele ve Lefke ilçelerinde seçim sonuçları
KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda UBP’nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışacak.
Girne, İskele ve Lefke’de oy sayımı tamamlandı.
GİRNE’DEKİ SONUÇLAR
Girne’deki 163 sandıkta 24,407 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 23,455, geçersiz oy 952 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56,87’de kaldı. Bağımsız aday Mustafa akıncı Girne’deki yarışı önde tamamladı.
Girne’deki sonuçlar
Ersin Tatar: %28.58 – 6694
Tufan Erhürman: %23.40 – 5481
Erhan Arıklı: %7.56 – 1772
Fuat Çiner: %0.32 – 74
Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 62
Ahmet Boran: %0.06 – 15
Mustafa Ulaş: %0.06 – 15
Alpan Uz: %0.25 – 58
Kudret Özersay: %6.15- 1441
Mustafa Akıncı: %29.83 – 6987
Serdar Denktaş: %3.53 – 826
İSKELE’DEKİ SONUÇLAR
İskele’deki 83 sandıkta11,571 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 10,870, geçersiz oy 701 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 56,99’da kaldı. İskele’deki yarışı UBP adayı Ersin Tatar önde bitirdi.
Ersin Tatar: %43.16 – 4691
Tufan Erhürman: %17.90 – 1946
Erhan Arıklı: %10.80 – 1174
Fuat Çiner: %0.24 – 26
Arif Salih Kırdağ: %0.17 – 19
Ahmet Boran: %0.09 – 10
Mustafa Ulaş: %0.07 – 8
Alpan Uz: %0.12 – 13
Kudret Özersay: %6.33- 688
Mustafa Akıncı: %16.39 – 1782
Serdar Denktaş: %4.72 – 513
LEFKE’DEKİ SONUÇLAR
Lefke’deki 30 sandıkta 4,3578 seçmen oy kullandı. Geçerli oy sayısı 4,211 geçersiz oy 147 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 63,46 olarak gerçekleşerek ilçeler arasındaki en yüksek oran oldu. Lefke’deki yarışı UBP adayı Ersin Tatar önde tamamladı.
Ersin Tatar: %30.92- 1302
Tufan Erhürman: %20.28 – 854
Erhan Arıklı: %3.21 – 135
Fuat Çiner: %0.31 – 13
Arif Salih Kırdağ: %0.55 – 23
Ahmet Boran: %0.05 – 2
Mustafa Ulaş: %0.05 – 2
Alpan Uz: %0.17 – 7
Kudret Özersay: %4.25- 179
Mustafa Akıncı: %29.92 – 1260
Serdar Denktaş: %10.31 – 434