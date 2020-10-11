KTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 728’i açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 10 sandık kaldı.
Seçime katılım oranı yüzde 57.40 oldu.
YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.44 – 35446
Tufan Erhürman: %21.59 – 23588
Erhan Arıklı: %5.40 – 5902
Fuat Çiner: %0.29 – 322
Arif Salih Kırdağ: %0.26 – 279
Ahmet Boran: %0.07 – 81
Mustafa Ulaş: %0.06 – 69
Alpan Uz: %0.14 – 153
Kudret Özersay: %5.74 – 6277
Mustafa Akıncı: %29.75 – 32511
Serdar Denktaş: %4.22 – 4608