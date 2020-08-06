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Solkanat: Bu bir veda değildir

Lefke Teknik Direktörü Mehmet Solkanat, çok sevdiği Lefke’deki görevinden ayrıldığını açıkladı

6 Ağustos 2020
Lefke, Adnan Doğruyol, Mehmet Bolkan, Mehmet Solkanat,

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’in batı temsilcisi Lefke’de beklenmedik bir ayrılık yaşadı. Adnan Doğruyol başkanlığındaki Lefke’de 2019’da sezon başında teknik direktör Mehmet Bolkan’dan görevi devralan Mehmet Solkanat (Süt), Lefke’yi 39 puanla play-out hattı dışında tutmayı başardı.

Önemli maçlarda başarılı sonuçlar alan Lefke takımı ile sıkıntılı bir sezon yaşadığı bilinen Mehmet Solkanat sezonun tamamlanmasının ardından gazetemize değerlendirmede bulundu ve ayrılık açıklaması yaptı.

Solkanat, “Sezonun başlamasına 3 hafta kala göreve gelmiştim. Yabancısı olmadığım bir camia ve ayni zamanda da çok sevdiğim bir takım. Oyuncular beni ben onların birçoğunu yakından tanıyordum. Alışma süreci hiç olmadı ama hazırlık süreci de hiç bitmedi dersem yeridir. Sakatlıklar, cezalar, yabancılar, dar kadro yapısı her zaman sıkıntı yarattı. Tüm bunlara bir de pandemi süreci eklenince çok sıkıntı çektik. Günün sonunda play-out oynamadan Lefke’yi hak ettiği Süper Lig’de tutmak bizim için başarı oldu” dedi ve görevinden ayrıldığını söyledi.

“BAŞKAN İLE ANLAŞAMADIK”

Deneyimli teknik adam Mehmet Solkanat(Süt) yeni sezonda Lefke’nin başında olmayacağını açıkladı. Yönetim ile uyum içinde olduğunu ancak başkan Adnan Doğruyol ile anlaşamadığını belirten Solkanat, “Sayın başkan benimle anlaşamadı, ben de onunla. Konuştuk ve yollarımızı ayırdık. Umarım Lefke için hayırlısı olur. Ancak ben Lefke’ye veda etmiyorum. Bu bir veda değildir. Birlikte çalıştığım tüm idareci, teknik ekip ve futbolcularıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.


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