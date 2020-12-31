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Sokağa çıkma yasağı süresinde acil durumlarda polisten izin belgesiyle dışarı çıkılabilecek

31 Aralık 2020
Sokağa çıkma yasağı



Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu gece başlayacak 22.00-05.00 arasında uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı süresinde, acil durumlarda polis merkezlerine başvurularak temin edilecek izin belgesiyle sokağa çıkılabilecek.

Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkma yasağı konusunda yaptığı duyuruda, yasağın uygulanacağı bu akşamdan 4 Ocak’a kadarki sürede, 22.00 – 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkma yasağından muaf kişiler dışındaki kişilerin acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesiyle sokağa çıkabileceklerini bildirdi.

 



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31 Aralık 2020


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