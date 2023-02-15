Soğuk ve nemli hava devam edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Soğuk ve nemli hava devam edecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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don olayı

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 7 günlük sürede, alçak basınçla birlikte soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. Bu sürede yağmur beklenmiyor. Sıcaklık 16-19 dereceye yükselecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın hava parçalı ve az bulutlu olacak ve sabah saatleri yer yer don olayı görülecek. Cuma hava az bulutlu olacak ve yer yer don olayı görülecek. Hava, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı ve az bulutlu, Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı bulutlu, Salı günü ise parçalı ve az bulutlu olacak.


Hava sıcaklığı söz konusu sürede iç kesimler ve sahillerde önce 12-15 daha sonra 16-19 derece santigrat civarlarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:Don olayıhava durumuMeteoroloji Dairesisoğuk ve nemli hava kütlesiYağmur
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