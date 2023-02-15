Albank, depremzedelerin yanında

6 Şubat günü gerçekleşen ve tüm Türkiye ve ülkemizi yasa boğan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sonrasında, Albank ve çalışanları depremzede vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen ve 10 şehri çok ciddi şekilde etkileyen deprem sonrasında KKTC’de başlayan yardım seferberliğine Albank ta katkı koyuyor.

Türkiye ve KKTC yanında tüm dünyayı üzüntüye boğan deprem felaketi sonrası Albank’tan yapılan açıklamada; ‘Birçok çalışanımızın yakınlarını da kaybettiği bu acı felaket nedeni ile derin üzüntü içerisindeyiz’ denildi.

Açıklamada; gerek banka gerekse çalışanlar olarak yardımların yapılmaya devam edildiğinin altı çizildi ve bu yardımların bir kerelik değil uzun soluklu olmasının deprem bölgesinde yaşayanların yaralarının sarılmasında bir nebze de olsa merhem olması dileğinde bulunuldu

Banka çalışanların özverili bir şekilde evlerinden getirdikleri veya satın aldıkları eşya ve ilaçlardan oluşan yardım paketlerinin deprem bölgesine gönderildiğini, bundan sonraki süreçte de maddi ve manevi her türlü desteğin verileceği bildirildi. Banka çalışanları tarafından hazırlanan ikinci yardım paketlerinin de önümüzdeki hafta bölgeye gönderileceği vurgulandı.