Sofra keyfine doydular

EĞLENCEYE DİYECEK YOK:

Lefkoşa Göçmenköy’de hizmet veren Duble Meyhane & Taverna geçtiğimiz hafta sonunda Barış, Mehmetcan ve klavyede Hüseyin’le yaşanan eğlencesinde konukları müzik keyfine doyurdu.

Lefkoşa Göçmenköy’ün uğrak tavernası Duble Meyhane & Taverna geçtiğimiz hafta sonu da geleneksel sofra düşkünlerinin tercihiydi. Mekanın eğlencesine katılan konuklar sofra keyfi sürerken bir yanan da Mehmetcan ve Barış’ın performansıyla eğlendi.

Klavyede Hüseyin’in yer aldığı mekanda yaşanan coşkuya diyecek yoktu. İlk önce sohbete koyulan konuklar gecenin ilerleyen saatlerinde piste dökülmeyi ihmal etmedi. Konukların gönüllerince yiyip, içip, oynadığı eğlence objektiflere yansımaktan da geri kalmadı.