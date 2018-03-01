Bütçe görüşmeleri 2’nci gününde

Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri bugün de sürüyor.



Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros başkanlığındaki komite toplantısı saat 10.00’da başladı.

Komitede ilk olarak Sayıştay Başkanlığı’nın 7 milyon 87 bin 700 TL’lik bütçesi görüşülüyor.

Hızlandırılmış programa göre bugün 145 milyon 333 bin 100 TL olarak öngörülen Turizm ve Çevre Bakanlığı, 289 milyon 516 bin 700 TL olarak öngörülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 733 milyon762 bin 300 TL olarak öngörülen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 5 milyon 816 bin 800 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 277 milyon 155 bin 400 TL olarak öngörülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 milyon 950 bin TL olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 91 milyon 742 bin 200 TL olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri de görüşülecek.