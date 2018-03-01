Esentepe lideri devirdi, zirveyi ele geçirdi

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1.lig

K-Pet 1. Lig’de 20. hafta, Çanakkale ile Mormenekşe arasında dün oynanan erteleme maçı ile tamamlanmış oldu.

Okan KARADEMİR

K-Pet 1. Lig’de 20. hafta, Çanakkale ile Mormenekşe arasında dün oynanan erteleme maçı ile tamamlanmış oldu. Erteleme maçında Mormenekşe deplasmanda karşılaştığı Çanakkale’yi 3-0 mağlup ederken ligde 20. hafta sonunda liderlik koltuğu  el değiştirdi.

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu ligin 20. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. 1 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 3 takım kendi sahasında galip gelirken 4 takım da deplasmanda 3 puana uzandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren haftanın en önemli maçında lider Gönyeli ile ikinci sıradaki Esentepe karşılaştı.

Gönyeli’de zirve kapışmasına sahne olan maçta Esentepe rakibini 4-1 mağlup ederek 42 puanla 20. hafta sonunda liderlik koltuğuna yerleşti. 41 puanda kaan Gönyeli ise ikinci sıraya geriledi.

Haftaya üçüncü sırada giren Maraş evinde Değirmenlik’eb mağlup olarak zirveye yanaşma fırsatını kaçırırken 35 puanda kalarak averajla dördüncü sıraya geriledi. Evinde Girne Halk Evi’ni 4-2’lik skorla geçen Hamitköy ise puanını 35 yaparak averajla üçüncü sıraya çıktı.

Ligde 20. hafta sonunda Mehmetçik ve Doğancı son iki sırada yer alarak düşme hattında kaldı.

 

Gol Krallığı

Futbolcu                             Takım                   Gol Sayısı

1.Özgür Ongun                  Hamitköy             21

2.Şenol Hızlıoğlu                              Girne Halk Evi     14

3.Mustafa Arnavut            Görneç                 14

4.Hasan Özçelik                 Maraş                   13

5.Süleyman Bayır                             Mehmetçik          13

 

  1. hafta sonuçları

Dumlupınar-Bostancı Bağcıl: 3 – 0

Akova-Lapta: 3 – 1

Görneç-Kaya Mehmetçik: 3 – 0

Maraş-Değirmenlik: 1 – 2

Gönyeli-Esentepe: 1 – 4

Hamitköy-Girne Halk Evi: 4 – 1

Göçmenköy-Doğancı: 0 – 0

Çanakkale-Mormenekşe: 0-3

 

  1. hafta programı

3 Mart Cumartesi

Esentepe-Göçmenköy

Lapta-Çanakkale

Bostancı Bağcıl-Maraş

Kaya Mehmetçik-Dumlupınar

4 Mart Pazar

Girne Halk Evi-Akova

Mormenekşe-Gönyeli

Değirmenlik-Hamitköy

Doğancı-Görneç

 

Puan Durumu

Takımlar                             O            G            B             M           A            Y             AV          P

1.Esentepe           20          12          6             2             38          18          20          42

2.Gönyeli             20          12          5             3             34          19          15          41

3.Hamitköy         20          11          2             7             39          27          12          35

4.Maraş                20          10          5             5             38          26          12          35

5.Dumlupınar      20          10          4             6             39          24          15          34

6.Mormenekşe   20          10          2             8             36          29          7             32

7.Göçmenköy      20          9             5             6             23          20          3             32

8.Girne Halk Evi  20          9             4             7             34          33          1             31

9.Bostancı Bağcıl 20          7             4             9             19          22          -3           25

10.Değirmenlik   20          7             4             9             28          34          -6           25

11.Lapta                              20          6             6             8             28          32          -4           24

12.Akova             20          6             4             10          32          46          -14         22

13.Görneç            20          5             6             9             20          34          -14         21

14.Çanakkale       20          5             4             11          17          31          -14         19

15.Mehmetçik    20          3             5             12          12          30          -18         14

16.Doğancı          20          3             4             13          18          30          -12         13