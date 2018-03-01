Esentepe lideri devirdi, zirveyi ele geçirdi

K-Pet 1. Lig’de 20. hafta, Çanakkale ile Mormenekşe arasında dün oynanan erteleme maçı ile tamamlanmış oldu.

Okan KARADEMİR

K-Pet 1. Lig’de 20. hafta, Çanakkale ile Mormenekşe arasında dün oynanan erteleme maçı ile tamamlanmış oldu. Erteleme maçında Mormenekşe deplasmanda karşılaştığı Çanakkale’yi 3-0 mağlup ederken ligde 20. hafta sonunda liderlik koltuğu el değiştirdi.

Zirve yarışının büyük heyecana sahne olduğu ligin 20. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 26 gol atıldı. 1 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 3 takım kendi sahasında galip gelirken 4 takım da deplasmanda 3 puana uzandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren haftanın en önemli maçında lider Gönyeli ile ikinci sıradaki Esentepe karşılaştı.

Gönyeli’de zirve kapışmasına sahne olan maçta Esentepe rakibini 4-1 mağlup ederek 42 puanla 20. hafta sonunda liderlik koltuğuna yerleşti. 41 puanda kaan Gönyeli ise ikinci sıraya geriledi.

Haftaya üçüncü sırada giren Maraş evinde Değirmenlik’eb mağlup olarak zirveye yanaşma fırsatını kaçırırken 35 puanda kalarak averajla dördüncü sıraya geriledi. Evinde Girne Halk Evi’ni 4-2’lik skorla geçen Hamitköy ise puanını 35 yaparak averajla üçüncü sıraya çıktı.

Ligde 20. hafta sonunda Mehmetçik ve Doğancı son iki sırada yer alarak düşme hattında kaldı.

Gol Krallığı

Futbolcu Takım Gol Sayısı

1.Özgür Ongun Hamitköy 21

2.Şenol Hızlıoğlu Girne Halk Evi 14

3.Mustafa Arnavut Görneç 14

4.Hasan Özçelik Maraş 13

5.Süleyman Bayır Mehmetçik 13

hafta sonuçları

Dumlupınar-Bostancı Bağcıl: 3 – 0

Akova-Lapta: 3 – 1

Görneç-Kaya Mehmetçik: 3 – 0

Maraş-Değirmenlik: 1 – 2

Gönyeli-Esentepe: 1 – 4

Hamitköy-Girne Halk Evi: 4 – 1

Göçmenköy-Doğancı: 0 – 0

Çanakkale-Mormenekşe: 0-3

hafta programı

3 Mart Cumartesi

Esentepe-Göçmenköy

Lapta-Çanakkale

Bostancı Bağcıl-Maraş

Kaya Mehmetçik-Dumlupınar

4 Mart Pazar

Girne Halk Evi-Akova

Mormenekşe-Gönyeli

Değirmenlik-Hamitköy

Doğancı-Görneç

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Esentepe 20 12 6 2 38 18 20 42

2.Gönyeli 20 12 5 3 34 19 15 41

3.Hamitköy 20 11 2 7 39 27 12 35

4.Maraş 20 10 5 5 38 26 12 35

5.Dumlupınar 20 10 4 6 39 24 15 34

6.Mormenekşe 20 10 2 8 36 29 7 32

7.Göçmenköy 20 9 5 6 23 20 3 32

8.Girne Halk Evi 20 9 4 7 34 33 1 31

9.Bostancı Bağcıl 20 7 4 9 19 22 -3 25

10.Değirmenlik 20 7 4 9 28 34 -6 25

11.Lapta 20 6 6 8 28 32 -4 24

12.Akova 20 6 4 10 32 46 -14 22

13.Görneç 20 5 6 9 20 34 -14 21

14.Çanakkale 20 5 4 11 17 31 -14 19

15.Mehmetçik 20 3 5 12 12 30 -18 14

16.Doğancı 20 3 4 13 18 30 -12 13