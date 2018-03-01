Yakın Doğu’dan 16 sayı fark

YDÜ, SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ:

Bordo-beyazlı ekibimiz Yakın Doğu Üniversitesi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa’nın Bourges Basket takımını 83-67 yenerek seride 1-0 öne geçti

Salon: Caferağa

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 17, Eldebrink 7, McBride 23, Lavender 14, Gruda 14, Olcay Çakır Turgut 2, Holingsworth 4, Bahar Çağlar 2

Bourges Basket: Johannes, Palau 6, Ayayi 20, Tchatchouang 4, Godin 4, Chartereau 15, Michel 4, Hamblin 3, Sharp 11

Periyot:18-16

Devre: 38-37

Periyot: 64-50

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa’nın Bourges Basket takımını 83-67 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede ikinci müsabaka, 7 Mart Çarşamba günü Fransa’da oynanacak. Bordo-beyazlılar, deplasmanda oynanacak maçı kazanırsa adını Dörtlü Final’e yazdıracak. Bourges Basket’in kazanması halinde ise üçüncü maç yeniden İstanbul’da yapılacak ve turu atlayan ekip belli olacak.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Bourges Basket, Ayayi’nin dış atışlardan bulduğu sayılarla 6. dakikaya 14-6 önde girdi. Toparlanarak oyunun kontrolünü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, 10-0’lık seriyle 9. dakikada 16-14 öne geçti. Bordo-beyazlılar, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vandersloot ve McBride’ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikaya 26-21 üstün girdi. Savunmada Bourges Basket’e karşılık vermekte zorlanan Yakın Doğu Üniversitesi, 18. dakikada 31-30 geriye düşse de McBride’la üst üste sayılar bularak soyunma odasına 38-37 önde gitti.

İkinci yarıya Vandersloot ve McBride’ın 3 sayılık basketleriyle başlayan bordo-beyazlılar, Bourges Basket karşısında 25. dakikada farkı 16 sayıya (55-39) çıkardı. Üçüncü periyodun büyük bölümünde savunmada etkili bir oyun sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyreğe 64-50 önde girdi.

Dördüncü periyot, Eldebrink ve Chartereau’nun dış atışlardan bulduğu karşılıklı basketlerle başlarken, ev sahibi 35. dakikayı 73-61 önde geçti. Vandersloot ve McBride’ın etkili oyunuyla farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, Bourges Basket’i 83-67 mağlup etti.