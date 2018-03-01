“Fetine’yi ararken” belgeselinin dünya prömiyeri yapılacak

Kıbrıslı Türk Yeliz Şükrü’nün yazıp yönettiği, “Fetine’yi Ararken” isimli belgesel, 2-11 Mart tarihleri arasında, 20. Selanik Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak.

Belgesel, festivalin, “Kaleidoskop” bölümünde 4 ve 5 Mart’ta gösterilecek.

Yeliz Şükrü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 Kıbrıs, “Tetraktys Films” yapımı olan 75 dakikalık filmin galasına yönetmen Yeliz Şükrü, yapımcı Stavros Papageorghiou ve ana karakter-anlatıcı Pembe Menteş de katılacak. Selanik’te Tonia Marketake Festival Salonu’nda 4 Mart Pazar saat 17.15 ve 5 Mart Pazartesi saat 14.45’te festival seyircisiyle buluşacak belgesel sonrasında film ekibi soruları cevaplandıracak.

Belgesel iki toplumlu bir ekipten oluşuyor:

Senaryo yazarı ve yönetmeni Yeliz Şükrü, görüntü yönetmeni Yiorgos Rahmatoulin, Nicos Avraamides, kurgu Yeliz Şükrü, Hektor Papageorghiou & Simon Hustings, ses Marco Lopez, yapımcı Stavros Papageorghiou, anlatıcı ise Pembe Menteş.

BELGESELİN KONUSU…

Genç yaşta evlenmeye zorlanan Fetine Memiş, yabancı bir ülkeye gidince ailesini ve yurdunu bir daha göremez. Kardeşinin torunu Pembe Menteş, onu arayışa geçtiği zaman onunla beraber ayni kaderi paylaşan binlerce kızın durumu da ortaya çıkar.