Siyasetin güçlü ve güzel kadınları…

Onlar Cumhuriyet Meclisi tarihinin en kalabalık kadın vekil sayısına ulaşarak bir ilki yaşatıyorlar…

Pınar Barut, siyasetteki kadınlarımızın hayatlarına dokunuyor ve siyasetin dışındaki yaşamlarına tanıklık ediyor.

“SİYASETTEKİ KADIN”ın ilk konuğu, Jale Refik Rogers.

Hayatı, aşkı, çocukları, evi, hobileri, hayalleri, hayal kırıklıkları ve tüm yönleriyle onları tanımaya hazır mısınız?

Pınar’la “SİYASETTEKİ KADIN” yazı dizisinin ilk bölümü 15 Temmuz Pazartesi günü Havadis’te…