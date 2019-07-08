Çamlık Akademi çalışıyor

170-230 eğitim alıyor

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Akademi’de yıl boyunca dönemlere bağlı olarak 170 – 230 sporcuya eğitim veriliyor. Akademide, FIVB, CEV ortak ilkelerini ön planda tutarak Türkiye, Amerika ve Avrupa’daki eğitim programlarından faydalanıyor

Tonguç KOTAK

Mağusa bölgesinin voleyboldaki güçlü takımı Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. 6-18 yaş arasındaki sporculara voleybolun temel teknikleri deneyimli antrenörler tarafından Akademide öğretiliyor.

2018’de başladı

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Akademisi faaliyetine 2018 Ocak ayından itibaren eğitim vermeye başladı. Akademi Koordinatörü Ulaş Can gözetimindeki eğitimler Ulaş Can, Özkan Eser, Hasan Uğur Çoban, ve Osman Çetintaş’tan oluşan deneyimli antrenörler tarafından sporculara veriliyor.

Can bilgi verdi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor Akademisi Koordinatörü Ulaş Can çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sporcularımızı yetiştirirken; önce insan, sonra sporcu, en son oyuncu ilkesini benimsiyoruz.

Akademimizde yetişen her sporcunun kendine, takım arkadaşına ve rakibe saygısı; ayrıca Çamlık Spor Kulübümüze ve tüm voleybol camiasına sevgi ve bağlılığı bizim için öğretilebilecek en değerli unsurdur. Voleybol eğitim ve öğretimi ile birlikte doğru ve dengeli beslenme, sporcu sağlığı ve ilkyardım, spor kültürü, spor ve sporcu psikolojisi üzerine eğitim veriyoruz. 6-18 yaş aralığındaki bireylerle çalışıyoruz.Yıllık eğitim programımızı 3 er aylık 4 evrede uyguluyoruz. “

7 farklı seviyede eğitim

Ulaş Can, “Yaş ve eğitim seviyelerine göre 7 farklı seviyede eğitim veriyoruz. Küçük yaş gruplarında hareket eğitimi ile başlayarak, mini voleybol ve voleybol öğretimi olarak eğitimimize kesintisiz devam ediyoruz. Eğitim programlarını belirlerken FIVB, CEV ortak ilkelerini ön planda tutarak Türkiye, Amerika ve Avrupa’daki eğitim programlarından faydalanıyoruz.

Öğretim yöntem ve teknikleri olarak ağırlıkla; Demonstrasyon yöntemi, bireysel çalışma yöntemi, eğitsel oyunlar, video gösteri ve planlı grup çalışmalarını kullanıyoruz.

Eğitim ve antrenmanlarımızı Mağusa Arenada ve yaz aylarında salonla birlikte plajlarda yapıyoruz.

Spor ekipmanlarımızı maksimum güvenlik ve maksimum performans ilkesini temel alarak seçiyoruz.

Yıl boyunca dönemlere bağlı olarak 170 – 230 sporcuya eğitim veriyoruz.

İlkokullar, ortaokullar ve yıldız ligleri seviyesindeki sporcuların 3 te 2sini yetiştirmekten onur duyuyoruz.

Bu arada eğitmenlerimiz Özkan Eser, Hasan Uğur Çoban ve Osman Çetintaş’a da teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.