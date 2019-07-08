Potaya 3 x 3

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nun bir ayağına da KKTC Basketbol Federasyonu ev sahipliği yapacak

YA AĞUSTOS YA EYLÜL: Turun KKTC ayağının Ağustos veya Eylül aylarında olacağı ve organizasyonun Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağı açıklandı

Tonguç KOTAK

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nun bir ayağına da KKTC Basketbol Federasyonu ev sahipliği yapacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen 3×3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda

Türkiye Basketbol Federasyonu ile KKTC Basketbol Federasyonu bu turnuvanın bir ayağının KKTC yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ya Ağustos ya Eylül

KKTC Basketbol Federasyonu bu organizasyon için Ağustos veya Eylül aylarının en uygun olacağını Türkiye Basketbol Federasyonu’na iletti.

Federasyon, TBF’ye ayrıca ülke hava şartlarının sıcak olmasından dolayı maçların Atatürk Spor Salonu’nda oynanması için de bir önerge sundu. Bu öneri, TBF tarafından da onay gördü. İki federasyon yetkilileri, turun hangi tarihlerde oynanacağına dair görüşerek günleri belirleyecekler.

3 x 3 nasıl oynanır

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3×3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3×3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor.

3×3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur’da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında her yıl düzenlenen 3×3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.