Spor

İskele’de adrenalin doruktaydı

8 Temmuz 2019

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 11. İskele Rallisi, 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle dün tamamladı

DENKTAŞ-MİŞON İKİLİSİ LİDER TASMAMLADI: Genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; ikinci sırada Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener geldi.  Fikri Macila –Doğa Koyuncu ise etabı üçüncü sırada tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ALPET katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı olan 11. İskele Rallisi, 19 aracın katılımıyla gerçekleştirilip 15 aracın finiş görmesiyle dün tamamladı.

İskele ’nin güneşli ve sıcak havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2019 Ralli Şampiyonası üçüncü bacağı ilk günü 1 etap, ikinci günü 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Genel klasmanda birinci gelen ekip Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken; ikinci sırada Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener geldi.  Fikri Macila –Doğa Koyuncu ise etabı üçüncü sırada tamamladılar.

İskele Rallisi’nde toplam 7 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında birinci Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı, ikinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla, üçüncü Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk oldular. Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi olurken, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi ikinci, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 3 klasmanında birinci Osman Pozan – Birdal Cihangir oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu, ikinci ise; Özhan Karaduman – Serdar Kumru ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, Mustafa Çelikden – Warren Morgan ikilisi ikinci oldular. Genç Pilot kategorisinde birinciliği Buğur Kambillili elde etti.

 

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