Otomobil

Toyota’dan kendi kendini şarj eden otomobil

8 Temmuz 2019
Toyota
Toyota Prius PHV

Toyota Prius PHV … Benzinli araçlar gün geçtikçe yerini yeni teknolojilere bırakıyor. Elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşırken, Toyota ise yolda seyrederken aynı zamanda kendi kendine şarj olabilen yeni bir otomobil tasarlıyor.

Toyota Prius PHV ismini taşıması beklenen yeni otomobil konsepti, motor kaputu, tavanı ve hatta bagaj kısmı dahil güneş panelleriyle donatılmış.

Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen konsept otomobil, şarj istasyonuna da ihtiyaç duymayacak. Teoride söz konusu konsept otomobilin kendi halinde şarj olabileceği dikkat çekiyor.

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını da ortadan kaldıracağından sürücüler için maliyeti de düşürecek.

Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin ilk resmi sürüşünün Ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.

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