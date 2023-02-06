Sivil Savunma, “İsias Otel”e ulaştı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 10 kişiden oluşan ikinci arama-kurtarma ekibi, İsias Otel’de göçük altında kalan Kıbrıslı Türk öğrencileri kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere olay bölgesine intikal etti.

Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havalimanından hareket eden içinde arama-kurtarma ekipleri ve KKTC’li öğrenci ailelerinin bulunduğu uçak saat 18:20 itibariyle Adıyaman Havalimanı’na indi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 10 kişiden oluşan ikinci arama-kurtarma ekibi, İsias Otel’de göçük altında kalan KKTC’li öğrencileri kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere olay bölgesine intikal etti.

ALO 101’i arayın

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, ülkede de hissedilen sarsıntılar nedeniyle; ikametgahlarında meydana gelebilecek çatlaklara ve benzeri hasarlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

İkametgahlarında zarar oluşması durumunda vatandaşların geceyi güvenli bir ortamda geçirmelerinin önemine değinilirken, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, meydana gelebilecek olası afet durumlarına karşı 7/24 görev başında olunduğu, ihtiyaç duyan vatandaşların ALO 101 Acil Durum Hattından kendilerine ulaşabilecekleri kaydedildi.