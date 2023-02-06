Türkiye’de deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye’de yedi gün süreyle milli yas ilan edildi

Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1541’e yükseldi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.

Can kaybı yükseliyor

Kahramanmaraş’ta sabah saat 04.17’de 7,7; saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1651’e yükseldi. Yaralı sayısı 11 bin 119, yıkılan bina sayısı ise 3 bin 471. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.