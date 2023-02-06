Türkiye'de deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

Türkiye’de deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
turkiye deprem milli yas

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye’de yedi gün süreyle milli yas ilan edildi

Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1541’e yükseldi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildi. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek.

Can kaybı yükseliyor

Kahramanmaraş’ta sabah saat 04.17’de 7,7; saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1651’e yükseldi. Yaralı sayısı 11 bin 119, yıkılan bina sayısı ise 3 bin 471. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:depremmilli yasTürkiye
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar