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Sir Patrick Stewart’a onur günü

El ve ayak izleri ölümsüzleşti

15 Ocak 2020

X-Men ve Star Trek filmlerinin yıldız oyuncusu Sir Patrick Stewart, TCL Çin Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törenle onurlandırıldı.

Hollywood’da düzenlenen seromonide el ve ayak izlerini bırakan 79 yaşındaki oyuncuya, bu özel günde eşi Sunny Ozell başta olmak üzere, sektörden dostları ve birçok hayranı eşlik etti.

Sir Patrick Stewart

Stewart, teşekkür konuşmasında, “Bu yaşananların hiçbirine hâlâ inanamıyorum. Her an biri, ‘Kalk Stewart, yine bir rüya görüyorsun’ diyecek diye düşünüyorum” sözleriyle güldürdü. İmzasını atmak üzere eğildikten sonra, en son Kraliçe II. Elizabeth karşısında diz çöktüğünü belirten oyuncu, esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğdu.



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