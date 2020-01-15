Atakan Alsancak-Lapta yolu ile ilgili müjdeyi verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medyada yaptığı açıklamada dün gerçekleşen Bakanlar Kurulunda Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönünde karar üretildiğini belirtti. Atakan’ın yaptığı paylaşım şöyle;

Dün akşam gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında yol bakım onarım çalışmalarıyla ilgili bazı kararlar ürettik.

Bunlardan bir tanesi Alsancak yoluyla ilgilidir.

Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönündeki kararı dün akşam aldık.

Mümkün olan en kısa sürede Alsancak yolu 1’inci etabını tamamlayarak hizmete alma gayreti içinde olacağız.